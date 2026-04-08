Сосед зарезал королеву красоты и её шестилетнего ребёнка за отказ встречаться
Сосед молодой бразильской королевы красоты зарезал её и шестилетнего сына девушки после того, как она отвергла ухаживания убийцы. Об этом 6 апреля сообщило издание Daily Star.
Преступление совершил 32-летний Ролемберг Сантос де Пина. Он пытался ухаживать за соседкой Кариэлле де Соузой, надеясь на отношения, но у красавицы уже был любимый человек, поэтому она ответила отказом. В день нападения убийца пришёл к дому девушки с ножом, вычислив время, в которое её партнер находился на работе.
Ролемберг нанес своим жертвам ножевые ранения, после чего скрылся на мотоцикле. Мать и сына доставили в больницу, но спасти их не удалось. Погибшая участвовала в конкурсах красоты, занималась капоэйрой и плетением волос. У неё остался ещё один ребёнок.
Отмечается, что полицейские нашли тело преступника на ферме в сельской местности района Марау. По предварительной информации, он мог свести счеты с жизнью.
