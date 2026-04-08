Учительницу рисования лишили лицензии за секс с учеником в здании школы и в машине
В американском штате Нью-Джерси учительницу рисования лишили преподавательской лицензии за секс с учеником в возрасте от 13 до 17 лет. Об этом сообщает NJ.com.
Согласно материалу, 48-летняя Эми Д'Овидио вступала в половую связь с подростком в здании школы и внутри своей машины. Изнасилования происходили несколько раз, точное количество не указывается. Известно, что совратительница даже приводила мальчика к себе домой.
Женщину арестовали в феврале 2024 года после того, как на неё поступила жалоба. В суде Д'Овидио согласилась с вердиктом отказаться от права на преподавание. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы условно.
Ранее «Радио 1» передавало, что в индийском штате Уттар-Прадеш 66-летний мужчина по имени Рамлал зарубил топором 70-летнего соседа, который около восьми лет соблазнял жену убийцы.
