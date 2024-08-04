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Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих

Ura.ru: мать погибшего под завалами в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стих
04 августа 2024, 15:18
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

Мать 7-летнего мальчика, который погиб под завалами дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле Свердловской области, посвятила ему стихотворение. Об этом информирует Ura.ru.
Свое обращение к ребенку женщина опубликовала в социальной сети.

«Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала россиянка в своем посте.



Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле завершили поисково-спасательные работы. В результате страшной трагедии стали 10 человек, 5 из них — дети.

Напомним, обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.

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Брат обвиняемого в подрыве авто в Москве Серебрякова отказывается от общения с ним
Брат Серебрякова заявил о нежелании общаться с ним
04 августа 2024, 14:50

Фото: iStock/MukundaDe

Брат обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве Алексей Серебряков заявил, что не желает с ним общаться и навещать его в СИЗО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам Алексея, его брат Евгений должен был осознавать, какой вред нанесёт семье его преступление.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас рассматриваются дела сразу по трём статьям: о госизмене, терроризме и шпионаже. Совершая такое преступление Евгений должен был понимать, что нанесёт вред не только пострадавшим, но и своей семье. Однако он выбрал опозорить всю семью и совершить страшный грех.

Ранее сообщалось, что 30 июля вступило в силу решение об аресте обвиняемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова. В настоящее время он находится в СИЗО.

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#взрыв
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Странная просьба ухажера вынудила россиянку покинуть свидание через окно
SHOT: жительница Мытищ ушла со свидания через окно из-за просьбы понюхать газ
04 августа 2024, 13:59

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Мытищах девушка выпрыгнула из окна второго этажа, испугавшись странной просьбы кавалера с сайта знакомств. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
31-летняя девушка встретила на сайте знакомств симпатичного молодого человека, который представился Александром. Первое свидание состоялось в квартире у жительницы Мытищ.

Вдруг кавалер предложил создать интимную обстановку и включил на кухне газ. После этого Александр стал его нюхать и заставлять девушку присоединиться к нему.

Испуганная россиянка открыла окно и выпрыгнула со второго этажа, Александр прыгнул вслед за ней, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали несколько травм. О состоянии молодого человека ничего не известно.

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#любовь
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В Британии задержали свыше 90 человек после беспорядков
04 августа 2024, 13:40

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Свыше 90 человек были задержаны в нескольких городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
В результате беспорядков, которые вспыхнули в нескольких частях страны, полиция арестовала свыше 90 человек.

По данным телеканала, 23 человека были задержаны в Ливерпуле, более 20 – в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне, ещё 14 человек задержали в Бристоле, 10 – в Сток-он-Тренте и троих полиция задержала в Белфасте и Лидсе.

Отмечается, что в воскресенье на территории Британии ожидается ещё не менее пяти акций протеста.

Протесты вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.

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#протесты
#полиция
#задержание
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Появились подробности о связи обвиняемого в подрыве авто в Москве с Западом
Обвиняемый в подрыве авто в Москве ездил в Польшу по линии католической церкви
04 августа 2024, 12:39

Фото: iStock/delray77

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения России и Запада уже были натянутыми. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его брат Алексей.
По его словам, несколько лет Серебряков был министрантом (алтарник в православии) греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Отмечается, что именно благодаря этому приходу он попал в Польшу. Брат не помнит точного года поездки, однако уверяет, что это было на фоне уже напряжённых отношений с западными странами.

Алексей также добавил, что весь круг общения Евгения был связан с этим приходом. К тому же, он жил рядом с храмом.

Собеседник агентства признался, что у него нет желания общаться с братом и навещать его в СИЗО.

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#обвинение
#польша
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В Москве автомобиль врезался в дерево, есть погибшие
В Москве на Варшавском шоссе машина врезалась в дерево, погибли три человека
04 августа 2024, 11:33

Фото: iStock/Elen11

Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла в районе пяти часов утра 4 августа. Автомобиль «Пежо» следовал по Варшавскому шоссе вблизи села Ознобишино. Водитель не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира 15-ти и 23-ёх лет.

Госавтоинспекция начала проведение проверки по факту данной аварии.

Днём ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. ​Погибли оба водителя.

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В Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
СК: в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
04 августа 2024, 10:39

Фото: iStock/Motortion

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Согласно предварительной информации, поздним вечером 1 августа группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Малолетним злоумышленникам может грозить до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подростки избили одиннадцатилетнего сверстника и сняли происходящее на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Домработница-мигрантка из Узбекистана обокрала племянника миллиардера

Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за убийство бизнес-партнера
#убийство
#бизнес
#подростки
#радио
#преступники
#видео
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Домработница-мигрантка из Узбекистана обокрала племянника миллиардера
Домработница-мигрантка похитила у племянника миллиардера Гуцериева деньги
04 августа 2024, 09:50

Фото: istockphoto/ArtemSam

Домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, помощница по дому якобы незаконно завладела суммой в размере 20 тысяч долларов и присвоила драгоценности. После кражи домработница исчезла, ее розыском занимается полиция.

Потерпевший рассказал, что в обязанности уроженки Узбекистана входила уборка и приготовление еды. Она проживала в доме у бизнесмена и даже имела отдельную комнату для совершения намаза.

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#полиция
#уборка
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#мигранты
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В Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли дети
04 августа 2024, 09:13

Фото: istockphoto/vitpho

Игры двоих детей из Якутка закончились трагедией. Две девочки забрались в картонную коробку и оказались под колесами погрузчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Пострадавшие школьницы семи и восьми лет госпитализированы с различными травмами. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Правоохранители выясняют, на каком основании проводились погрузочные работы на территории, рядом с которой играли дети. О состоянии пострадавших в настоящее время информации нет.

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#якутия
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Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за убийство бизнес-партнера
ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше суммы, растраченной Ионовым
04 августа 2024, 08:59

Фото: iStock/Atstock Productions

Убийство бывшего бизнес-партнера сенатора Дмитрия Савельева Сергея Ионова обошлось ему в 10-кратном размере той суммы, растраченной компаньоном политика. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. После чего его осудили на 2,5 года. В ООО «Оптомониторинг», пострадавшем от махинаций Ионова, сенатор Савельев являлся учредителем, а его сыновья были совладельцами компании.

По данным следствия, Савельев отдал примерно десять миллионов рублей за убийство партнера, что значительно превышает сумму, которая была растрачена Ионовым с учетом возмещенного ущерба.

Напомним, сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

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