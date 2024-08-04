Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих

Фото: iStock/eranicle
Мать 7-летнего мальчика, который погиб под завалами дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле Свердловской области, посвятила ему стихотворение. Об этом информирует Ura.ru.
Свое обращение к ребенку женщина опубликовала в социальной сети.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле завершили поисково-спасательные работы. В результате страшной трагедии стали 10 человек, 5 из них — дети.
Напомним, обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.
Читайте также:
Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти
Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
«Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала россиянка в своем посте.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле завершили поисково-спасательные работы. В результате страшной трагедии стали 10 человек, 5 из них — дети.
Напомним, обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.
Читайте также:
Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти
Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Екатерина Коршунова