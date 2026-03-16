С экс-депутата Волгоградской облдумы требуют 43,9 млн рублей
Прокуратура Волгоградской области подала иск о взыскании 43,9 миллиона рублей с бывшего депутата региональной думы Станислава Короткова. Надзорное ведомство считает полученные им доходы незаконными.
Как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона, проверка показала, что Коротков занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на установленные законом ограничения для депутатов. По версии ведомства, доход, полученный таким образом, должен быть обращён в доход государства.
Ранее суд уже досрочно прекратил полномочия Короткова. Такое решение приняли после иска прокуратуры, указавшей на неоднократное нарушение требований антикоррупционного законодательства. Теперь надзорное ведомство требует через суд взыскать с бывшего парламентария почти 44 миллиона рублей, которые, по данным проверки, были получены с нарушением установленных запретов.
Читайте также: