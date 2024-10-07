Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы

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В Индонезии нашли тело пропавшей 68-летней туристки из США, которую унесло течением во время дайвинга. Останки пенсионерки обнаружили в желудке пойманной акулы. Об этом сообщает британская газета Sun.
По данным издания, все произошло 26 сентября, когда женщина участвовала в заплыве вокруг острова Пулау Реонг. В какой-то момент туристку подхватило сильным течением и унесло в неизвестном направлении. Спасатели в течение восьми дней вели безуспешные поиски.
Отмечается, что накануне, 6 сентября, рыбаки выловили крупную акулу. Внутри ее тела нашли то, что осталось от пропавшей туристки. На останках женщины все еще был черный гидрокостюм для дайвинга.
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Отмечается, что накануне, 6 сентября, рыбаки выловили крупную акулу. Внутри ее тела нашли то, что осталось от пропавшей туристки. На останках женщины все еще был черный гидрокостюм для дайвинга.
«С пойманной акулой что-то было не так. Я подумал, что она проглотила пластик или рыбацкую сеть <...> Мы решили разделать ее, чтобы понять в чем дело», — приводят в газете слова рыбака.Читайте также:
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Данил Пономарев