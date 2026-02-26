Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой

26 февраля 2026, 19:59

Фото: iStock/blinow61

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Сальвар».





Саша Фоменкова пропала после того, как отправилась на прогулку с собакой. Поиски девочки велись более двух дней.





«Найдена! Жива!» — сообщил отряд в соцсетях.