Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Сальвар».
Саша Фоменкова пропала после того, как отправилась на прогулку с собакой. Поиски девочки велись более двух дней.
«Найдена! Жива!» — сообщил отряд в соцсетях.
По информации Telegram-канала SHOT, Саша находилась в гараже и громко кричала. Её услышал один из добровольцев и пришёл на помощь. Согласно предварительным данным, в помещении с девочкой были двое мужчин, личности которых ещё предстоит установить.
Медики проведут обследование, чтобы выяснить, подвергалась ли пострадавшая насилию. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.