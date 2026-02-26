Достижения.рф

В Ленобласти девять рыбаков унесло на льдине в Финский залив

В Финском заливе у деревни Логи спасают девять рыбаков с оторвавшейся льдины
В Финском заливе девять рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Подробности сообщает региональный главк МЧС.



Инцидент произошёл в Кингисеппском районе Ленинградской области неподалёку от деревни Логи. Спасатели уже выдвинулись к месту происшествия.

В операции задействуют две группы: одна использует аэролодку для передвижения по льду и суше, вторая — катер для работы на воде. Всего на месте работают девять сотрудников ведомства и семь единиц техники.

«Образовавшиеся трещины отрезали людей от берега. Группу из девяти человек готовятся эвакуировать в Кингисеппском районе», — уточнили в МЧС.
Ранее, 24 февраля, в том же районе на льдине оказались 15 любителей подлёдного лова. Резкое ухудшение погоды помешало им самостоятельно вернуться на берег.
Ольга Щелокова

