В Ленобласти девять рыбаков унесло на льдине в Финский залив

26 февраля 2026, 19:08

В Финском заливе у деревни Логи спасают девять рыбаков с оторвавшейся льдины

Фото: Istock/Explora_2005

В Финском заливе девять рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Подробности сообщает региональный главк МЧС.





Инцидент произошёл в Кингисеппском районе Ленинградской области неподалёку от деревни Логи. Спасатели уже выдвинулись к месту происшествия.



В операции задействуют две группы: одна использует аэролодку для передвижения по льду и суше, вторая — катер для работы на воде. Всего на месте работают девять сотрудников ведомства и семь единиц техники.

«Образовавшиеся трещины отрезали людей от берега. Группу из девяти человек готовятся эвакуировать в Кингисеппском районе», — уточнили в МЧС.