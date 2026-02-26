В Новом Уренгое мужчина избил в подъезде разносчика листовок и угодил под суд

26 февраля 2026, 19:24

Житель Нового Уренгоя попал под суд за нападение на подростка в подъезде

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Нового Уренгоя ответит в суде за избиение подростка, разносившего листовки. Об этом информирует СУ СКР по ЯНАО.