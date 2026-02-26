В Новом Уренгое мужчина избил в подъезде разносчика листовок и угодил под суд
Житель Нового Уренгоя ответит в суде за избиение подростка, разносившего листовки. Об этом информирует СУ СКР по ЯНАО.
В Новом Уренгое завершено расследование происшествия, которое случилось 9 января в районе Мирный и привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В тот день 33-летний житель многоквартирного дома напал на подростка, который разносил листовки, и угрожал ему ножом.
Мужчина нанес юноше более 20 ударов кулаками, а затем достал нож, но не успел им воспользоваться. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник напал на подростка из-за вымышленного конфликта, который возник после того, как мужчине показалось, что несовершеннолетний грубил его матери по домофону.
Пострадавший получил ушибы мягких тканей, кровоподтеки и ушиб почек. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы по статье о хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
