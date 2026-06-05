Пропавшую в США ученую нашли с простреленной головой

05 июня 2026, 21:05

DM: Ученую Мелиссу Касиас нашли с пулевым отверстием в голове

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В штате Нью-Мексико обнаружили тело 54-летней Мелиссы Касиас, административного ассистента Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая занимается ядерными исследованиями. Останки женщины находились в сидячем положении у дерева в отдаленном районе, куда редко заходят туристы, сообщает Daily Mail.