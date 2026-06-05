Пропавшую в США ученую нашли с простреленной головой
В штате Нью-Мексико обнаружили тело 54-летней Мелиссы Касиас, административного ассистента Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая занимается ядерными исследованиями. Останки женщины находились в сидячем положении у дерева в отдаленном районе, куда редко заходят туристы, сообщает Daily Mail.
В черепе погибшей обнаружили пулевое отверстие, рядом нашли пистолет. Касиас пропала без вести 26 июня 2025 года после того, как навестила дочь на работе и не вернулась домой.
Женщина ушла, оставив кошелек, документы и мобильный телефон. Полиция пока не называет официальную причину смерти.
Ранее президент Дональд Трамп обещал разобраться в обстоятельствах исчезновения и гибели 11 ученых в США. Касиас входила в этот список. По данным американских СМИ, с 2022 года не менее 11 человек, большинство из которых занимались ядерной физикой, космическими исследованиями, а также изучением НЛО, погибли или пропали без вести.
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