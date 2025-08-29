В Петербурге катер напоролся на бревно и ушел под воду

29 августа 2025, 10:33

В Петербурге три человека пострадали при наезде катера на бревно на Малой Невке

Фото: iStock/Kesu01

В Санкт-Петербурге три человека пострадали во время речной прогулки на катере. Об этом сообщает городская прокуратура.





По данным ведомства, все произошло на Малой Невке возле Лазаревского моста. Судно двигалось по воде, но в один момент внезапно напоролось на бревно и частично скрылось под водой.



В результате пострадали три пассажира. Информация о характере их травм и общем состоянии не приводится. В настоящее время надзорный орган выясняет обстоятельства произошедшего.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», – говорится в сообщении.