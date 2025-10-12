Пропавшую во время пожара женщину нашли живой в лесу через неделю

12 октября 2025, 19:27

People: жительница США исчезла после пожара в доме и нашлась в лесу через неделю

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пропавшую неделю назад жительницу США нашли живой в лесу после пожара. Об этом сообщает People.