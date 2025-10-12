Пропавшую во время пожара женщину нашли живой в лесу через неделю
Пропавшую неделю назад жительницу США нашли живой в лесу после пожара. Об этом сообщает People.
Отмечается, что в штате Индиана 46-летнюю Бритни Гард, пропавшую после пожара в своем доме, обнаружили живой спустя неделю.
Инцидент произошел 1 октября – в тот день в доме Гард случился пожар. Родственники последний раз общались с ней накануне происшествия. Сестра женщины рассказала, что Бритни должна была прийти на волейбольный матч своей дочери, но так и не появилась.
Пожарные, тушившие возгорание, никого в доме не нашли. Следователи предположили, что возгорание мог спровоцировать поджог. Поиски женщины длились всю неделю.
8 октября Гард обнаружили в лесной местности в четырёх километрах от дома. Её доставили в больницу для осмотра. Полиция пока не раскрывает подробности происшествия и ведёт расследование.
