«Проповедь с гарантией»: Петербургский пастор обманул геймеров на 10 миллионов

01 октября 2025, 09:42

В Петербурге магазин комплектующих обманул покупателей на 10 миллионов

Фото: Istock/Dilok Klaisataporn

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после того, как покупатели не получили технику, которую заказали в интернет-магазинах Санкт-Петербурга. По информации издания «База», общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.