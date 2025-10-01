«Проповедь с гарантией»: Петербургский пастор обманул геймеров на 10 миллионов
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после того, как покупатели не получили технику, которую заказали в интернет-магазинах Санкт-Петербурга. По информации издания «База», общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.
Магазины предлагали видеокарты со скидкой до 10 тысяч рублей и размещали в сети положительные отзывы. После оплаты продавцы объясняли задержки проблемами с поставщиками, а затем перестали отвечать.
Тогда покупатели начали собственное расследование и установили, что организаторами продаж выступили двое мужчин, связанных с одной из церквей евангельских христиан в Петербурге. По информации активистов, один из них, Александр, регулярно читает проповеди в этой церкви, а его компаньон Алексей является сыном другого местного проповедника.
Покупатели продолжают подавать заявления в полицию. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».
