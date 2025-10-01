Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 69, введён режим ЧС
Вечером 30 сентября в центральной части Филиппин произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Подробности случившегося приводит Telegram-канал SHOT.
В результате чрезвычайного происшествия погибли 69 человек. Более 150 человек получили травмы. Эпицентр подземных толчков, который вызвал локальный геологический разлом, находился в 20 километрах к северо-востоку от города Бого.
Этот прибрежный город в провинции Себу насчитывает около 90 тысяч жителей. Спасатели продолжают доставлять оттуда пострадавших. В городе Сан-Ремихио повредило водопроводную линию, что вызвало нехватку воды. Подземные толчки также повредили шесть дорог и мостов. Власти провинции Себу ввели режим чрезвычайного положения.
