Просьба о сигарете закончилась жестоким избиением матери-одиночки в Подмосковье
В Долгопрудном (Подмосковье) девушка и парень стали жертвой группового избиения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Мать‑одиночка Екатерина поделилась деталями с РЕН ТВ. В тот вечер она гуляла по городу вместе с другом. Инцидент начался с того, что её спутник обратился к группе молодых людей с просьбой дать сигарету. По словам девушки, четверо мужчин повалили его на землю и начали избивать.
После криков о помощи один из нападавших переключился на девушку и ударил её по голове, после чего потащил в сторону подъезда, сопровождая действия угрозами. Ещё один удар пришёлся в лицо, и Екатерина потеряла сознание. Придя в себя, она обнаружила, что вся в крови. Медики оказали ей помощь, но от госпитализации пришлось отказаться, так как в лице девушки установлены металлические пластины.
Ранее пострадавшая попала в аварию, после которой ей потребовалась дорогостоящая операция. Теперь ей снова грозят сложные хирургические вмешательства. На время разбирательств её сын остался на попечении пожилой матери Екатерины. Женщина уже обратилась в полицию и теперь должна пройти судебно‑медицинскую экспертизу.
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