Регионального депутата задержали в Москве за распитие алкоголя
В Москве суд вынес решение в отношении депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова. Об этом стало известно 6 июля.
Как информирует пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, народного избранника признали виновным в оказании сопротивления сотруднику правоохранительных органов. Инцидент произошел 4 числа.
Парламентария задержали неподалеку от входа на станцию метро «Театральная» по подозрению в распитии спиртных напитков в общественном месте. Согласно материалам дела, при проверке документов Федоров отказался предоставить удостоверение личности и не выполнил требование проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Инстанция назначила ему наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.
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