Регионального депутата задержали в Москве за распитие алкоголя

06 июля 2026, 22:37

Депутату из Хабаровска присудили 13 суток за неповиновение полиции

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Москве суд вынес решение в отношении депутата Хабаровской городской думы Андрея Федорова. Об этом стало известно 6 июля.