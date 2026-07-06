В Петербурге видели смерч
В понедельник, 6 июля, жители Санкт-Петербурга активно делятся в социальных сетях видеозаписями смерча, который наблюдается в разных районах города. Кадры стихии поступают из Приморского района, с Васильевского острова, а также из района Кораблестроителей. Кроме того, очевидцы публикуют видео непогоды, снятые на улицах Беговая и Орджоникидзе.
Погода в Северной столице в течение дня остается крайне нестабильной: солнце периодически сменяется дождем. Так, по данным корреспондента РИА Новости, во Фрунзенском районе в настоящий момент ясно, незадолго до этого там прошел небольшой дождь.
Накануне Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждало горожан об ухудшении метеоусловий. В частности, прогнозировались дожди, местами ливни, грозы и усиление ветра с порывами.
Ранее российский город затопило после мощной грозы. Подробности в нашем материале.
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