Достижения.рф

В Петербурге видели смерч

Петербуржцы показали кадры со смерчем в Петербурге
Фото: медиасток.рф

В понедельник, 6 июля, жители Санкт-Петербурга активно делятся в социальных сетях видеозаписями смерча, который наблюдается в разных районах города. Кадры стихии поступают из Приморского района, с Васильевского острова, а также из района Кораблестроителей. Кроме того, очевидцы публикуют видео непогоды, снятые на улицах Беговая и Орджоникидзе.



Погода в Северной столице в течение дня остается крайне нестабильной: солнце периодически сменяется дождем. Так, по данным корреспондента РИА Новости, во Фрунзенском районе в настоящий момент ясно, незадолго до этого там прошел небольшой дождь.

Накануне Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждало горожан об ухудшении метеоусловий. В частности, прогнозировались дожди, местами ливни, грозы и усиление ветра с порывами.

Ранее российский город затопило после мощной грозы. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0