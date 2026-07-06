В Петербурге видели смерч

06 июля 2026, 23:00

Петербуржцы показали кадры со смерчем в Петербурге

Фото: медиасток.рф

В понедельник, 6 июля, жители Санкт-Петербурга активно делятся в социальных сетях видеозаписями смерча, который наблюдается в разных районах города. Кадры стихии поступают из Приморского района, с Васильевского острова, а также из района Кораблестроителей. Кроме того, очевидцы публикуют видео непогоды, снятые на улицах Беговая и Орджоникидзе.