Смертельное ДТП с Камазом, Газелью и иномаркой произошло в Кировской области
В Слободском районе Кировской области произошло жесткое ДТП с участием трех машин. Авария случилась на 652-м километре трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» неподалеку от деревни Яговкино. Об этом стало известно 6 июля.
По предварительным данным, столкнулись «Газель», Chevrolet Niva и «Камаз» с полуприцепом. В результате удара пострадали шесть человек. К сожалению, один из них погиб — его тело пришлось деблокировать спасателям, сообщили в региональном управлении МЧС. Остальные пятеро участников аварии получили травмы, их состояние уточняется.
На месте происшествия сейчас работают все экстренные службы. Движение на этом участке трассы временно организовали по реверсивной схеме — автомобилистов просят быть внимательными и по возможности выбирать пути объезда. Обстоятельства столкновения выясняются.
Ранее массовое ДТП произошло на четвертом километре МКАД. Подробности в нашем материале.
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