Пять таблеток наркотиков перед жуткими убийствами: Тимуру Бекмансурову впервые в России дали пожизненное за массовый расстрел

Тимур Бекмансуров (Фото: sledcom.ru)
Тимур Бекмансуров, студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), осенью 2021 года устроил массовый расстрел в стенах учебного заведения. В результате преступления погибли шесть человек, а злоумышленник стал первым россиянином, который получил пожизненный срок за совершенную атаку.
Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».
Тимур Бекмансуров родился 8 марта 2003 года в городе Глазов (Удмуртия). С малых лет у него были проблемы со здоровьем — вскоре после рождения мальчику провели операцию на пищеводе. По словам его матери, Тимуру также был поставлен диагноз «астма».
В 2009 году родители Тимура развелись: он временно остался с бабушкой, а его мать Наталья переехала жить в Пермь, где устроилась главным бухгалтером в одну из местных компаний. Спустя три года женщина забрала сына к себе. Отец поддерживал с ним связь по телефону и приезжал во время отпуска.
Стоит отметить, что отец преступника десять лет был милиционером, работал охранником, а с 2012 года служил по контракту в армии и принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Тимур очень любил папу и хотел пойти по его стопам — стать полицейским, но в США: юноша мечтал однажды переехать в Штаты.
Школьник хорошо учился, но при этом обладал вспыльчивым характером. Более того — Бекмансуров порой начинал угрожать преподавателям, если был в чем-то с ними не согласен. У Тимура не сложились отношения и со сверстниками: над ним подшучивали из-за очков. Правда, потом перестали, но к тому моменту Бекмансуров замкнулся в себе. Кроме того, он отталкивал одноклассников тем, что начал увлекаться идеями Адольфа Гитлера.
Жажда убийств, приступы агрессии и употребление наркотиков
При всех своих странностях Тимур Бекмансуров даже состоял в отношениях: несколько лет он встречался с девушкой, которая училась с ним в одной школе. Однако молодые люди несколько раз сходились и расставались, пока не разошлись окончательно в 2021 году. Экс-возлюбленную злоумышленника порой шокировали его высказывания.
Еще во время учебы в школе Бекмансурову стало казаться, что его преследуют и следят за ним в сети, из-за чего он стал прибегать к конспирации в интернете. Параллельно с этим молодой человек замечал за собой приступы немотивированной агрессии, которые сменялись равнодушием к окружающим. Вскоре Тимура начали посещать мысли о смерти.
О своих проблемах парень писал на психологических форумах, но до специалистов так и не дошел, поскольку боялся, что его поставят на учет и не возьмут в армию. Он хотел идти служить даже несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем.
Бекмансуров также увлекался компьютерными играми, где приходилось массово убивать персонажей. Но когда через четыре года компьютер сломался, школьник перешел на наркотические вещества.
Помимо видеоигр с насилием, опасных идей и запрещенных веществ, Тимура привлекало оружие. С седьмого класса Бекмансуров ходил в тир, а со временем он стал лучшим стрелком среди одноклассников, выбивая на стрельбах в рамках ОБЖ восемь очков из десяти возможных.
Как утверждал сам преступник, ненависть к людям зародилась в нем еще в девятом классе. Именно тогда он впервые задумался о массовом расстреле.
Бекмансуров с нетерпением ждал весны 2021 года: как только ему исполнилось 18 лет, он получил охотничий билет, прошел обучение на специальных курсах и медкомиссию. Примечательно, что психиатр не выявил у молодого человека никаких противопоказаний к владению оружием.
Выбор Тимура Бекмансурова пал на турецкое пятизарядное помповое ружье 12-го калибра Huglu Atrox — компактное и сравнительно недорогое. За ним он даже специально ездил в другой регион. Одновременно с ружьем он купил 200 патронов с картечью.
С местом преступления студент определился не сразу: он думал напасть на родную школу, ТРЦ, военкомат, вокзал или отдел полиции, однако остановился на Пермском государственном национальном исследовательском университете, куда поступил в августе 2021 года на юридический факультет.
Начиная с 1 сентября, Бекмансуров после занятий ходил по территории учебного заведения и изучал места, где были расположены переходы между корпусами. Также Тимур выяснил, что между второй и третьей парами в стенах ПГНИУ собирается больше всего учащихся.
Готовясь к атаке, Бекмансуров покрасил зеленую каску в черный цвет, купил балаклаву и беспалые перчатки. Ружье он зарядил картечью. Важно отметить, что еще за месяц до нападения Тимур начал писать манифест, в котором указал причины и цели преступления.
Утро рокового дня началось для Тимура Бекмансурова с употребления наркотиков.
На такси Тимур доехал до привокзальной площади Перми, неподалеку от которой находился вуз. Минут 20 он провел там, а затем двинулся в сторону института. Одним из первых вооруженного Бекмансурова заметил ехавший навстречу водитель Kia Spectra. Он стал сигналить — и в ответ получил залп картечи, разбивший лобовое стекло и ранивший мужчину в плечо и щеку. После чего Бекмансуров на ходу произвел еще несколько выстрелов в автомобили и вскоре оказался у западной проходной вуза.
Атака на университет, устроенная Тимуром Бекмансуровым, унесла жизни шести человек, еще около 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших – студенты учебного заведения и охранник, который пытался остановить нападавшего. Преступник в основном стрелял в голову своим жертвам.
Младший лейтенант Константин Калинин смог остановить преступника. Раненный в грудь, живот и конечности, Бекмансуров пытался достать нож — но полицейский выбил оружие из его рук. Затем, действуя по инструкции, Калинин оказал Тимуру первую помощь, перевязав ему ногу, из которой хлестала кровь. За свою отвагу полицейский был награжден орденом Мужества.
Самого стрелка медики сумели спасти, ампутировав ему ногу до колена, чтобы спасти жизнь — в итоге он стал инвалидом III группы. В октябре, когда задержанный пошел на поправку, его отправили в СИЗО.
На первых же допросах Тимур Бекмансуров признал свою вину и заявил, что пошел на преступление из чувства ненависти к людям. Судебно-психиатрическая экспертиза, которая была проведена зимой 2022 года, признала злоумышленника вменяемым.
Вскоре Тимур потребовал повторного обследования, но в этом ему было отказано. Суд над обвиняемым начался летом 2022 года, и 28 декабря, за пару месяцев до своего 20-летия, Бекмансуров получил за атаку на университет пожизненный срок — первым в РФ. Его также обязали выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации в размере 25 млн рублей, университету — 275 тыс рублей, а владельцам поврежденных машин — 70 тыс рублей.
Согласно приговору суда, первые три года Бекмансуров проведет в одной из тюрем Челябинской области. После чего его переведут в исправительную колонию особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамск. Осужденный не согласен с приговором — он направил прошения и жалобы во все возможные инстанции.
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Что известно о Тимуре Бекмансурове
Тимур Бекмансуров родился 8 марта 2003 года в городе Глазов (Удмуртия). С малых лет у него были проблемы со здоровьем — вскоре после рождения мальчику провели операцию на пищеводе. По словам его матери, Тимуру также был поставлен диагноз «астма».
«Он рос неактивным ребенком, так как болел почти все время», — рассказывала мать Бекмансурова.
В 2009 году родители Тимура развелись: он временно остался с бабушкой, а его мать Наталья переехала жить в Пермь, где устроилась главным бухгалтером в одну из местных компаний. Спустя три года женщина забрала сына к себе. Отец поддерживал с ним связь по телефону и приезжал во время отпуска.
Стоит отметить, что отец преступника десять лет был милиционером, работал охранником, а с 2012 года служил по контракту в армии и принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Тимур очень любил папу и хотел пойти по его стопам — стать полицейским, но в США: юноша мечтал однажды переехать в Штаты.
Школьник хорошо учился, но при этом обладал вспыльчивым характером. Более того — Бекмансуров порой начинал угрожать преподавателям, если был в чем-то с ними не согласен. У Тимура не сложились отношения и со сверстниками: над ним подшучивали из-за очков. Правда, потом перестали, но к тому моменту Бекмансуров замкнулся в себе. Кроме того, он отталкивал одноклассников тем, что начал увлекаться идеями Адольфа Гитлера.
Жажда убийств, приступы агрессии и употребление наркотиков
При всех своих странностях Тимур Бекмансуров даже состоял в отношениях: несколько лет он встречался с девушкой, которая училась с ним в одной школе. Однако молодые люди несколько раз сходились и расставались, пока не разошлись окончательно в 2021 году. Экс-возлюбленную злоумышленника порой шокировали его высказывания.
«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно», — делилась девушка в одном из интервью.
Еще во время учебы в школе Бекмансурову стало казаться, что его преследуют и следят за ним в сети, из-за чего он стал прибегать к конспирации в интернете. Параллельно с этим молодой человек замечал за собой приступы немотивированной агрессии, которые сменялись равнодушием к окружающим. Вскоре Тимура начали посещать мысли о смерти.
О своих проблемах парень писал на психологических форумах, но до специалистов так и не дошел, поскольку боялся, что его поставят на учет и не возьмут в армию. Он хотел идти служить даже несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем.
Бекмансуров также увлекался компьютерными играми, где приходилось массово убивать персонажей. Но когда через четыре года компьютер сломался, школьник перешел на наркотические вещества.
Лучший стрелок среди одноклассников
Помимо видеоигр с насилием, опасных идей и запрещенных веществ, Тимура привлекало оружие. С седьмого класса Бекмансуров ходил в тир, а со временем он стал лучшим стрелком среди одноклассников, выбивая на стрельбах в рамках ОБЖ восемь очков из десяти возможных.
Как утверждал сам преступник, ненависть к людям зародилась в нем еще в девятом классе. Именно тогда он впервые задумался о массовом расстреле.
Бекмансуров с нетерпением ждал весны 2021 года: как только ему исполнилось 18 лет, он получил охотничий билет, прошел обучение на специальных курсах и медкомиссию. Примечательно, что психиатр не выявил у молодого человека никаких противопоказаний к владению оружием.
Подготовка к преступлению
Выбор Тимура Бекмансурова пал на турецкое пятизарядное помповое ружье 12-го калибра Huglu Atrox — компактное и сравнительно недорогое. За ним он даже специально ездил в другой регион. Одновременно с ружьем он купил 200 патронов с картечью.
С местом преступления студент определился не сразу: он думал напасть на родную школу, ТРЦ, военкомат, вокзал или отдел полиции, однако остановился на Пермском государственном национальном исследовательском университете, куда поступил в августе 2021 года на юридический факультет.
Начиная с 1 сентября, Бекмансуров после занятий ходил по территории учебного заведения и изучал места, где были расположены переходы между корпусами. Также Тимур выяснил, что между второй и третьей парами в стенах ПГНИУ собирается больше всего учащихся.
Готовясь к атаке, Бекмансуров покрасил зеленую каску в черный цвет, купил балаклаву и беспалые перчатки. Ружье он зарядил картечью. Важно отметить, что еще за месяц до нападения Тимур начал писать манифест, в котором указал причины и цели преступления.
Как происходил массовый расстрел
Утро рокового дня началось для Тимура Бекмансурова с употребления наркотиков.
«Я проглотил пять таблеток, и все, что происходило во время нападения, было для меня нереально, что-то я хорошо помню, что-то мне показали потом на записи с камер, и я словно наблюдал за всем этим от третьего лица», — говорил злоумышленник во время допроса.
На такси Тимур доехал до привокзальной площади Перми, неподалеку от которой находился вуз. Минут 20 он провел там, а затем двинулся в сторону института. Одним из первых вооруженного Бекмансурова заметил ехавший навстречу водитель Kia Spectra. Он стал сигналить — и в ответ получил залп картечи, разбивший лобовое стекло и ранивший мужчину в плечо и щеку. После чего Бекмансуров на ходу произвел еще несколько выстрелов в автомобили и вскоре оказался у западной проходной вуза.
Атака на университет, устроенная Тимуром Бекмансуровым, унесла жизни шести человек, еще около 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших – студенты учебного заведения и охранник, который пытался остановить нападавшего. Преступник в основном стрелял в голову своим жертвам.
«Стрелять в голову меня научили тренеры», — вспоминал он позже.
Младший лейтенант Константин Калинин смог остановить преступника. Раненный в грудь, живот и конечности, Бекмансуров пытался достать нож — но полицейский выбил оружие из его рук. Затем, действуя по инструкции, Калинин оказал Тимуру первую помощь, перевязав ему ногу, из которой хлестала кровь. За свою отвагу полицейский был награжден орденом Мужества.
Самого стрелка медики сумели спасти, ампутировав ему ногу до колена, чтобы спасти жизнь — в итоге он стал инвалидом III группы. В октябре, когда задержанный пошел на поправку, его отправили в СИЗО.
Последствия и суд
На первых же допросах Тимур Бекмансуров признал свою вину и заявил, что пошел на преступление из чувства ненависти к людям. Судебно-психиатрическая экспертиза, которая была проведена зимой 2022 года, признала злоумышленника вменяемым.
Вскоре Тимур потребовал повторного обследования, но в этом ему было отказано. Суд над обвиняемым начался летом 2022 года, и 28 декабря, за пару месяцев до своего 20-летия, Бекмансуров получил за атаку на университет пожизненный срок — первым в РФ. Его также обязали выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации в размере 25 млн рублей, университету — 275 тыс рублей, а владельцам поврежденных машин — 70 тыс рублей.
Согласно приговору суда, первые три года Бекмансуров проведет в одной из тюрем Челябинской области. После чего его переведут в исправительную колонию особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамск. Осужденный не согласен с приговором — он направил прошения и жалобы во все возможные инстанции.
«Единственное, о чем я прошу суд, — не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы», — писал он в своих жалобах.
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