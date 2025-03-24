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Пять таблеток наркотиков перед жуткими убийствами: Тимуру Бекмансурову впервые в России дали пожизненное за массовый расстрел

Тимур Бекмансуров (Фото: sledcom.ru)

Тимур Бекмансуров (Фото: sledcom.ru)

Тимур Бекмансуров, студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), осенью 2021 года устроил массовый расстрел в стенах учебного заведения. В результате преступления погибли шесть человек, а злоумышленник стал первым россиянином, который получил пожизненный срок за совершенную атаку.
Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».

Что известно о Тимуре Бекмансурове


Тимур Бекмансуров родился 8 марта 2003 года в городе Глазов (Удмуртия). С малых лет у него были проблемы со здоровьем — вскоре после рождения мальчику провели операцию на пищеводе. По словам его матери, Тимуру также был поставлен диагноз «астма».


«Он рос неактивным ребенком, так как болел почти все время», — рассказывала мать Бекмансурова.

В 2009 году родители Тимура развелись: он временно остался с бабушкой, а его мать Наталья переехала жить в Пермь, где устроилась главным бухгалтером в одну из местных компаний. Спустя три года женщина забрала сына к себе. Отец поддерживал с ним связь по телефону и приезжал во время отпуска.

Стоит отметить, что отец преступника десять лет был милиционером, работал охранником, а с 2012 года служил по контракту в армии и принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Тимур очень любил папу и хотел пойти по его стопам — стать полицейским, но в США: юноша мечтал однажды переехать в Штаты.

Школьник хорошо учился, но при этом обладал вспыльчивым характером. Более того — Бекмансуров порой начинал угрожать преподавателям, если был в чем-то с ними не согласен. У Тимура не сложились отношения и со сверстниками: над ним подшучивали из-за очков. Правда, потом перестали, но к тому моменту Бекмансуров замкнулся в себе. Кроме того, он отталкивал одноклассников тем, что начал увлекаться идеями Адольфа Гитлера.

Жажда убийств, приступы агрессии и употребление наркотиков


При всех своих странностях Тимур Бекмансуров даже состоял в отношениях: несколько лет он встречался с девушкой, которая училась с ним в одной школе. Однако молодые люди несколько раз сходились и расставались, пока не разошлись окончательно в 2021 году. Экс-возлюбленную злоумышленника порой шокировали его высказывания.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно», — делилась девушка в одном из интервью.

Еще во время учебы в школе Бекмансурову стало казаться, что его преследуют и следят за ним в сети, из-за чего он стал прибегать к конспирации в интернете. Параллельно с этим молодой человек замечал за собой приступы немотивированной агрессии, которые сменялись равнодушием к окружающим. Вскоре Тимура начали посещать мысли о смерти.

О своих проблемах парень писал на психологических форумах, но до специалистов так и не дошел, поскольку боялся, что его поставят на учет и не возьмут в армию. Он хотел идти служить даже несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем.

Бекмансуров также увлекался компьютерными играми, где приходилось массово убивать персонажей. Но когда через четыре года компьютер сломался, школьник перешел на наркотические вещества.

Лучший стрелок среди одноклассников


Помимо видеоигр с насилием, опасных идей и запрещенных веществ, Тимура привлекало оружие. С седьмого класса Бекмансуров ходил в тир, а со временем он стал лучшим стрелком среди одноклассников, выбивая на стрельбах в рамках ОБЖ восемь очков из десяти возможных.

Как утверждал сам преступник, ненависть к людям зародилась в нем еще в девятом классе. Именно тогда он впервые задумался о массовом расстреле.

Бекмансуров с нетерпением ждал весны 2021 года: как только ему исполнилось 18 лет, он получил охотничий билет, прошел обучение на специальных курсах и медкомиссию. Примечательно, что психиатр не выявил у молодого человека никаких противопоказаний к владению оружием.

Подготовка к преступлению


Выбор Тимура Бекмансурова пал на турецкое пятизарядное помповое ружье 12-го калибра Huglu Atrox — компактное и сравнительно недорогое. За ним он даже специально ездил в другой регион. Одновременно с ружьем он купил 200 патронов с картечью.

С местом преступления студент определился не сразу: он думал напасть на родную школу, ТРЦ, военкомат, вокзал или отдел полиции, однако остановился на Пермском государственном национальном исследовательском университете, куда поступил в августе 2021 года на юридический факультет.

Начиная с 1 сентября, Бекмансуров после занятий ходил по территории учебного заведения и изучал места, где были расположены переходы между корпусами. Также Тимур выяснил, что между второй и третьей парами в стенах ПГНИУ собирается больше всего учащихся.

Готовясь к атаке, Бекмансуров покрасил зеленую каску в черный цвет, купил балаклаву и беспалые перчатки. Ружье он зарядил картечью. Важно отметить, что еще за месяц до нападения Тимур начал писать манифест, в котором указал причины и цели преступления.

Как происходил массовый расстрел


Утро рокового дня началось для Тимура Бекмансурова с употребления наркотиков.

«Я проглотил пять таблеток, и все, что происходило во время нападения, было для меня нереально, что-то я хорошо помню, что-то мне показали потом на записи с камер, и я словно наблюдал за всем этим от третьего лица», — говорил злоумышленник во время допроса.

На такси Тимур доехал до привокзальной площади Перми, неподалеку от которой находился вуз. Минут 20 он провел там, а затем двинулся в сторону института. Одним из первых вооруженного Бекмансурова заметил ехавший навстречу водитель Kia Spectra. Он стал сигналить — и в ответ получил залп картечи, разбивший лобовое стекло и ранивший мужчину в плечо и щеку. После чего Бекмансуров на ходу произвел еще несколько выстрелов в автомобили и вскоре оказался у западной проходной вуза.

Атака на университет, устроенная Тимуром Бекмансуровым, унесла жизни шести человек, еще около 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших – студенты учебного заведения и охранник, который пытался остановить нападавшего. Преступник в основном стрелял в голову своим жертвам.

«Стрелять в голову меня научили тренеры», — вспоминал он позже.

Младший лейтенант Константин Калинин смог остановить преступника. Раненный в грудь, живот и конечности, Бекмансуров пытался достать нож — но полицейский выбил оружие из его рук. Затем, действуя по инструкции, Калинин оказал Тимуру первую помощь, перевязав ему ногу, из которой хлестала кровь. За свою отвагу полицейский был награжден орденом Мужества.

Самого стрелка медики сумели спасти, ампутировав ему ногу до колена, чтобы спасти жизнь — в итоге он стал инвалидом III группы. В октябре, когда задержанный пошел на поправку, его отправили в СИЗО.

Последствия и суд


На первых же допросах Тимур Бекмансуров признал свою вину и заявил, что пошел на преступление из чувства ненависти к людям. Судебно-психиатрическая экспертиза, которая была проведена зимой 2022 года, признала злоумышленника вменяемым.

Вскоре Тимур потребовал повторного обследования, но в этом ему было отказано. Суд над обвиняемым начался летом 2022 года, и 28 декабря, за пару месяцев до своего 20-летия, Бекмансуров получил за атаку на университет пожизненный срок — первым в РФ. Его также обязали выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации в размере 25 млн рублей, университету — 275 тыс рублей, а владельцам поврежденных машин — 70 тыс рублей.

Согласно приговору суда, первые три года Бекмансуров проведет в одной из тюрем Челябинской области. После чего его переведут в исправительную колонию особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамск. Осужденный не согласен с приговором — он направил прошения и жалобы во все возможные инстанции.

«Единственное, о чем я прошу суд, — не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы», — писал он в своих жалобах.

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В Ульяновской области на три года осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*
24 марта 2025, 13:47

Фото: iStock/Zolnierek

В Ульяновской области суд приговорил директора одного из медучреждений, который являлся сторонником сатанизма и пропагандировал ЛГБТ*, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, передает РИА Новости.
«В Инзенском районном суде Ульяновской области огласили приговор в отношении жителя Ульяновской области, директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В августе 2024 года сотрудники УФСБ России по региону установили, что осужденный, являясь сторонником сатанизма, продвигал идею однополых отношений, называя это «способом приобщения к дьяволопоклонничеству». Мужчина вводил своих сотрудников в заблуждение, уверяя их, что такой культ поможет улучшить финансовое благополучие и обеспечит карьерный рост.

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* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
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Mash: крупный пожар в ЖК в центре Москвы
24 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto/grafoto

Крупный пожар происходит в элитном ЖК «Роза Росса» в центре столицы. Как уточнил Telegram-канал Mash, огонь полыхает на верхних этажах одного из зданий. Также сообщается о горении пентхауса стоимостью свыше миллиарда рублей на Зубовской улице в доме №7.
Ранее сообщалось о причинах пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону. Предварительно известно, что возгорание случилось из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, проинформировали в пресс-службе МЧС России.

Версия возгорания уже официально подтверждена. На месте происшествия работают представители оперативных служб города. Ситуация контролируется, предпринимаются все меры для ликвидации последствий возгорания.

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Дело об отравлении дихлофосом семьи из Красноярского края завершено
СК завершил дело об отравлении дихлофосом семьи из Красноярского края
24 марта 2025, 12:36

Фото: istockphoto/blinow61

Дело об отравлении семьи из Красной сопки Красноярского края, где погибли четверо детей, завершил Следственный комитет России. Об этом сообщили в региональном главке СУ СК РФ.
«Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления… по причинению смерти по неосторожности четырем лицам», — добавили в ведомстве.
Уголовное дело направили на утверждение обвинения и последующую передачу в судебные органы, резюмировали в СК. Об отравлении семьи, включая детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет в Красноярском крае сообщалось в сентябре прошлого года. Перед смертью все съели курицу с пельменями, купленные в магазине. Затем у членов семьи ухудшилось самочувствие. Детей похоронили 30 сентября.

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#россия
#следственный комитет
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#красноярский край
#новости
#семья
#отравление
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За три года Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости
24 марта 2025, 12:13

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Российский актер и телеведущий Марат Башаров с января 2022-го по март 2025-го получил 827 штрафов за нарушение ПДД, более 700 из которых — за превышение скорости. Об этом стало известно «Постньюс».
По информации издания, почти половина от всех нарушений артиста за три года приходится на прошлый год — 386 штрафов. Однако на сегодняшний день все задолженности Башарова погашены.
«Чаще всего за последние три года Башарова ловили на превышении скорости (731 раз), несоблюдении требований знаков или разметки (69 раз) и неправильной парковке (18 раз). Кроме того, пять раз его штрафовали за проезд на красный», — пишет издание.
Напомним, в 2012 году Башаров был лишен прав за пьяную езду. У телеведущего выявили 0,2 промилле алкоголя в крови, из-за чего он остался без водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев.

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«Я убил её»: как 13-летняя Василиса попала в ловушку друзей-маньяков, которые забили ее до смерти и сняли все на камеру
24 марта 2025, 11:51

Василиса (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)

В апреле 2023 года 13-летняя Василиса попросила маму отпустить её на ночёвку к подруге. Вечером она написала, что приятельница встретила её, и они идут домой. Но спустя несколько часов мама получила тревожное сообщение: «Люблю тебя, мать, спасибо за всё». О том, что произошло с Василисой, кто виновен в её гибели и почему преступники до сих пор не получили наказание — расскажет «Радио 1».

Странные сообщения и первые подозрения


Мама Василисы Олеся сразу почувствовала, что с её дочерью что-то не так. Девочка никогда раньше не писала таких прощальных сообщений.

«Почему именно сейчас "спасибо за все"? Что случилось? Может, это какой-то материнский инстинкт, но я забеспокоилась, начала писать, мол, что с тобой, где ты?» — вспоминает Олеся.

Дочь отвечала коротко, уверяя, что всё в порядке, а звонки не принимала. Одновременно с этим в Telegram-канале Василисы появилось ещё одно сообщение:

«Я не знаю, с кем из вас я ещё встречусь, а с кем нет, но надеюсь, что у вас всех будет лучшая жизнь… Меня ждут новые люди и новые места. Я вас всех люблю и верю в вас, солнышки».

После этого Олеся запаниковала. Она позвонила в полицию, обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» и позвонила подруге дочери. Оказалось, что девочка не приглашала Василису к себе и не знала, где та находится.

Мама Василисы (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)

Как удалось найти след Василисы


Олеся обзвонила всех знакомых дочери, проверила её переписки и нашла важную зацепку: в банковском приложении был перевод на карту некой Анфисы. Выяснилось, что за несколько месяцев до исчезновения у Василисы появился новый друг — 16-летний Демьян, настоящее имя которого Илья Татаринов. Позже он познакомил её со своей подругой Анфисой Румпан.

Илья и Анфиса помогали в поисках пропавшей, но настораживало то, что Василиса удалила все чаты с ними.

Признание убийцы


2 мая Олесе прислали жуткий скриншот. Это был пост Ильи Татаринова в его Telegram-канале:

«Друзья, так заканчивается моя история. Мне очень жаль, я был ужасным человеком, социопатом, я почти никого и никогда не любил, и это всё закончилось в ночь с воскресенья на понедельник. Я убил человека — Василису, свою знакомую. Я убил её несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы она наверняка умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе своё величие, свою способность творить ужасные дела, имеющие последствия».

После этого преступника быстро нашли. Он даже не пытался скрываться — правоохранители забрали его прямо из дома.

Анфиса Румпан и Илья Татаринов (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)

На допросе Илья рассказал, что однажды на прогулке с Анфисой предложил ей убить Василису. Девушка поддержала эту идею. Так и родился их страшный план: Татаринов заманивает Василису на пикник в лесу, убивает её, а Румпан снимает всё на камеру. Заранее они вырыли для жертвы могилу. Когда девочка умерла, убийцы использовали её телефон, чтобы отправить от её имени сообщения и снять деньги с банковской карты.

Запись убийства: что происходило на видео


Журналистка Елена Погребижская рассказала, что было на жуткой записи преступления.

«Илья и Анфиса спрашивают у Васи, что бы она сказала своим близким. Василиса отвечает, что просто обняла бы их. Девочка сидит на пледе, справа от неё Илья, рядом с ним рюкзак. Илья спрашивает Анфису, попадает ли он в кадр. Анфиса говорит: "Всё нормально, давай". Анфиса просит Васю смотреть в камеру, чтобы она не видела, как Илья в это время достаёт из рюкзака молоток, а потом начинает бить. Слышен голос Анфисы: "Давай ещё". Когда всё закончено, Илья произносит: "Я убил её, она мертва, это очень прикольно и занимательно в своём роде"».

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Кто такой Илья Татаринов?


После выхода документального фильма Погребижской об этом жутком случае, журналистке написала девушка, которая знала убийцу лично.

«Елена, я была знакомой Демьяна. Была в него влюблена, но он оттолкнул меня своей агрессией. Он был очень вспыльчивым. Сидел с нами на встречах, часто агрессировал, когда проигрывал в "Мафию". Однажды, 14 февраля, он ударил восьмилетнюю девочку о кафель», — призналась она.

Кроме того, по словам источника, Татаринов хотел расправиться с другой девочкой.

«Изначально он планировал убить мою лучшую подругу. Он писал своей девушке, что позовет ее в лес. Сами знаете зачем. Но его отговорили. Мы боимся его встретить на свободе», — рассказала она.

Наказание преступников


Илью Татаринова приговорили к семи годам воспитательной колонии, а его сообщницу Анфису Румпан — к шести годам лишения свободы. Но родители преступников пытаются добиться пересмотра приговора. По слухам, они хотят убрать упоминания их фамилий из СМИ, чтобы их дети смогли построить жизнь после освобождения. Судебное разбирательство продолжается — апелляцию уже дважды переносили. Мама погибшей Василисы надеется, что убийцы не выйдут на свободу слишком рано.

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