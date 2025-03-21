В Великобритании заключённый притворился больным и сбежал от надзирателей

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В Великобритании 33-летний заключённый Джейми Купер притворился, что болен, и сумел сбежать из тюремного фургона, направлявшегося в суд.
Как сообщает издание Lancashire Post, побег произошёл утром в среду, 19 марта, недалеко от города Ланкастера, графство Ланкашир. Купера должны были доставить в суд для рассмотрения его дела о нападении на сотрудника полиции и причинении материального ущерба.
В пути заключённый изобразил приступ некой болезни и заявил, что ему необходима медицинская помощь. Охранники остановили фургон и попытались помочь Куперу. Он поборол их и сбежал.
Преступника до сих пор ищут. Жителей графства призывали быть очень осторожными и не подходить к Куперу, если они его встретят.
Ранее Советский районный суд Владивостока постановил взыскать в пользу покалеченного сотрудниками колонии заключённого 70 тысяч рублей за счёт средств казны Российской Федерации.
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В пути заключённый изобразил приступ некой болезни и заявил, что ему необходима медицинская помощь. Охранники остановили фургон и попытались помочь Куперу. Он поборол их и сбежал.
Преступника до сих пор ищут. Жителей графства призывали быть очень осторожными и не подходить к Куперу, если они его встретят.
Ранее Советский районный суд Владивостока постановил взыскать в пользу покалеченного сотрудниками колонии заключённого 70 тысяч рублей за счёт средств казны Российской Федерации.
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Анастасия Чубина