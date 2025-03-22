В Петербурге арестовали стрелявшего на дне рождении мужчину

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В Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя отмечавшей день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Ранее сотрудники правоохранительных органов заявляли, что задержали фигуранта. Сразу после инцидента он скрылся, полицейские практически двое суток искали его. Потерпевшего с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию.
Оказалось, что до этого Гулиев привлекался к уголовной ответственности. Вину мужчина признал лишь частично и просил поместить его под домашний арест.
Согласно информации регионального ГУ МВД России, стрельба случилась в квартире — там 38-летняя хозяйка отмечала свой день рождения. Работники правоохранительных органов выяснили, что в какой-то момент между находившимся в гостях 37-летним супругом ее сестры и 51-летним сожителем именинницы произошла ссора. Во время конфликта муж сестры выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся.
Вечером 21 марта опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого.
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«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ибада Гулиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — отметила объединенная пресс-служба судов.
Оказалось, что до этого Гулиев привлекался к уголовной ответственности. Вину мужчина признал лишь частично и просил поместить его под домашний арест.
Согласно информации регионального ГУ МВД России, стрельба случилась в квартире — там 38-летняя хозяйка отмечала свой день рождения. Работники правоохранительных органов выяснили, что в какой-то момент между находившимся в гостях 37-летним супругом ее сестры и 51-летним сожителем именинницы произошла ссора. Во время конфликта муж сестры выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся.
Вечером 21 марта опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого.
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Ольга Енгалычева