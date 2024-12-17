Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте

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Тела генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника были вывезены с места происшествия на Рязанском проспекте в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, которые занимаются изучением и сбором улик.
По информации Следственного комитета России, 17 декабря утром на Рязанском проспекте было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, оставленном рядом с подъездом жилого дома. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».
Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации Следственного комитета России, 17 декабря утром на Рязанском проспекте было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, оставленном рядом с подъездом жилого дома. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».
Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова