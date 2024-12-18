Мать-убийца из Алексина задушила младенца и зарыла его труп на окраине города

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В Тульской области, город Алексин, женщина убила своего новорождённого младенца и захоронила тело на окраине населённого пункта. Суд назначил ей два года исправительных работ.
Гражданка скрывала свою беременность и родила в феврале 2023 года втайне от окружающих, передает Telegram-канал Baza.
Согласно версии обвинения, мать решилась на убийство ребенка ещё до родов, так как не имела средств для содержания малыша. В послеродовой период, находясь в состоянии сильного эмоционального стресса, женщина задушила своего ребёнка. Затем она завернула тело в простыню и положила в коробку из-под обуви.
Спустя несколько дней мать закопала труп новорожденного на окраине города.
Действия женщины квалифицировались по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, который учитывает случаи убийства матерью своего новорождённого. Максимальное возможное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, однако судом было вынесено решение о двух годах и десяти днях исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.
13 декабря «Радио 1» сообщало о другом деле, в котором девушку арестовали за то, что она выбросила своего младенца в мусорный мешок. Тело новорожденной дочки нашли старшие брат и сестра молодой матери, которые делили с ней дом.
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Согласно версии обвинения, мать решилась на убийство ребенка ещё до родов, так как не имела средств для содержания малыша. В послеродовой период, находясь в состоянии сильного эмоционального стресса, женщина задушила своего ребёнка. Затем она завернула тело в простыню и положила в коробку из-под обуви.
Спустя несколько дней мать закопала труп новорожденного на окраине города.
Действия женщины квалифицировались по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, который учитывает случаи убийства матерью своего новорождённого. Максимальное возможное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, однако судом было вынесено решение о двух годах и десяти днях исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.
13 декабря «Радио 1» сообщало о другом деле, в котором девушку арестовали за то, что она выбросила своего младенца в мусорный мешок. Тело новорожденной дочки нашли старшие брат и сестра молодой матери, которые делили с ней дом.
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Мария Моисеева