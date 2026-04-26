«Просили показать половой орган и выложили в TikTok»: подростки издеваются над сиротой с ОВЗ в Москве

26 апреля 2026, 11:12

Подростки издеваются над сиротой с ментальными особенностями в Москве

Фото: istockphoto/Dzurag

На юго-востоке Москвы, в районе Жулебино, группа подростков систематически издевается над 19-летним сиротой с ограниченными возможностями здоровья.





Как сообщает MSK1.RU, молодой человек имеет ментальные особенности и, предположительно, учится в специализированной школе. За пострадавшим присматривает старший брат, который раз в неделю привозит ему продукты. Однако на протяжении двух лет юноша подвергается нападениям со стороны банды, в которую, по некоторым данным, входят от 50 до 70 подростков в возрасте 13-15 лет. Злоумышленники избивают жертву, унижают её, заставляют покупать или воровать для них алкоголь.





«Был случай, что просили показать его половой орган в туалете. Сфотографировали. Выложили в TikTok. Фотография настолько разлетелась, что ее все подростки стали отправлять ему же в комментарии на видео, которые он снимает. Он в силу своих особенностей не понимает, что над ним издеваются», — пояснила собеседница журналистов.



