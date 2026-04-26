«Просили показать половой орган и выложили в TikTok»: подростки издеваются над сиротой с ОВЗ в Москве
Подростки издеваются над сиротой с ментальными особенностями в Москве
На юго-востоке Москвы, в районе Жулебино, группа подростков систематически издевается над 19-летним сиротой с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает MSK1.RU, молодой человек имеет ментальные особенности и, предположительно, учится в специализированной школе. За пострадавшим присматривает старший брат, который раз в неделю привозит ему продукты. Однако на протяжении двух лет юноша подвергается нападениям со стороны банды, в которую, по некоторым данным, входят от 50 до 70 подростков в возрасте 13-15 лет. Злоумышленники избивают жертву, унижают её, заставляют покупать или воровать для них алкоголь.
«Был случай, что просили показать его половой орган в туалете. Сфотографировали. Выложили в TikTok. Фотография настолько разлетелась, что ее все подростки стали отправлять ему же в комментарии на видео, которые он снимает. Он в силу своих особенностей не понимает, что над ним издеваются», — пояснила собеседница журналистов.
Подростки также сделали множество фотографий, на которых жертва лежит на детской площадке, корчась от боли. На других снимках они позируют на фоне плачущего сидящего в углу юноши. Местные жители жалуются, что юные хулиганы регулярно напиваются, ломают детские площадки, оставляют на них нацистские лозунги и справляют нужду на фасады ближайших домов.
После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю столичного ГСУ СК Дмитрию Беляеву организовать расследование. Возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Сообщается, что причастные к издевательствам подростки уже начали удалять содержимое из интернета, однако все доказательства зафиксировали. Расследование находится под контролем центрального аппарата СК России.