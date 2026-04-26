Стрелок из США признался в покушении на администрацию Белого дома
31-летний калифорниец Коул Аллен, устроивший стрельбу у отеля Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, признался в намерении застрелить членов американской администрации. Об этом сообщает телеканал CBS.
По данным источника, он планировал покушение, когда президент Дональд Трамп с женой Меланией и другими высокопоставленными лицами находились на банкете. После начала стрельбы главу государства и первую леди эвакуировали.
Пострадал один сотрудник Секретной службы. Жизнь офицера вне опасности — его спас бронежилет.
После нападения Трамп выложил в соцсетях фото обезоруженного стрелка с комментарием «одинокий волк», тем самым подтвердив версию полиции, что тот действовал в одиночку. В арсенале злоумышленника, помимо дробовика, были пистолет и ножи.
Известно, что Аллен работал школьным учителем и репетитором и даже получал звание «Учитель месяца». Он предстанет перед судом в понедельник, следствие проверяет его связь с радикальными группами.
Читайте также: