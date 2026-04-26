Россиянин нашёл в выгребной яме гранату и пытался её продать

В Подмосковье задержали ростовчанина с гранатой Ф-1 при попытке сбыта
Фото: Istock/Diy13

Житель Ростовской области предстанет перед судом за попытку продать противопехотную гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.



Мужчина нашёл гранату Ф-1 в выгребной яме в городе Белая Калитва и решил сбыть её. Он отыскал покупателя через интернет и приехал для сделки в подмосковные Мытищи на собственном автомобиле.

Следствие выяснило, что гражданин неоднократно пытался продать оружие. В частности, он пытался сбыть автомат Калашникова, который оставили ему на хранение малознакомые люди. Во всех случаях обвиняемый искал покупателей через интернет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия и взрывчатых веществ. Полицейские задержали и предполагаемого сообщника, который помогал передавать деньги. Свою вину он не признаёт.

Ольга Щелокова

