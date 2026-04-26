Россиянин нашёл в выгребной яме гранату и пытался её продать
Житель Ростовской области предстанет перед судом за попытку продать противопехотную гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Мужчина нашёл гранату Ф-1 в выгребной яме в городе Белая Калитва и решил сбыть её. Он отыскал покупателя через интернет и приехал для сделки в подмосковные Мытищи на собственном автомобиле.
Следствие выяснило, что гражданин неоднократно пытался продать оружие. В частности, он пытался сбыть автомат Калашникова, который оставили ему на хранение малознакомые люди. Во всех случаях обвиняемый искал покупателей через интернет.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия и взрывчатых веществ. Полицейские задержали и предполагаемого сообщника, который помогал передавать деньги. Свою вину он не признаёт.
