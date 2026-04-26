Российский школьник из мести за двойку выставил педагога эскортницей в соцсетях
В Архангельской области учительница обратилась в полицию с заявлением на 15-летнего ученика. Подросток создал фейковый канал, где выдавал педагога за эскортницу. Как сообщает SHOT, поводом для мести стала двойка за контрольную работу.
Преподаватель истории незадолго до инцидента получила первую квалификационную категорию — официальное подтверждение профессионального уровня. Спустя несколько часов ей прислали ссылку на аккаунт, где от её имени предлагали интимные услуги.
Как выяснила сама учительница, канал создал обиженный на оценку школьник. Он публиковал фотографии женщины из её социальных сетей. Педагог написала заявление в полицию. Однако привлечь подростка к административной или уголовной ответственности не позволяет возраст — ему всего 15 лет.
На комиссии по делам несовершеннолетних с мальчиком провели беседу, он признал вину. Учительница пояснила, что поставила двойку за пустой контрольный лист. Спустя неделю после происшествия педагог уволилась из школы по собственному желанию.
