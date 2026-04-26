Российский школьник из мести за двойку выставил педагога эскортницей в соцсетях

26 апреля 2026, 10:42

В Архангельской области ученик выставил педагога эскортницей из-за оценки

В Архангельской области учительница обратилась в полицию с заявлением на 15-летнего ученика. Подросток создал фейковый канал, где выдавал педагога за эскортницу. Как сообщает SHOT, поводом для мести стала двойка за контрольную работу.