«Просыпаюсь и не вижу»: Москвичка попала в больницу после уменьшения губ

14 марта 2026, 12:34

В Москве девушка попала в больницу после процедуры по удалению филлера из губ

Фото: Istock/Elena Safonova

Жительница Москвы столкнулась с отёком после повторного введения препарата для коррекции губ. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», Любовь решила удалить филлер спустя несколько лет после процедуры увеличения губ, так как результат перестал её устраивать.





В день принятия решения москвичка обратилась в клинику. Процедуру проводили в два этапа с использованием лонгидазы. Первый укол не вызвал негативной реакции. После второго введения у девушки развился сильный отёк: распухли губы и лицо.



Любови пришлось вызвать скорую помощь. В течение нескольких дней у неё держалась температура и ухудшилось самочувствие.

«Мне сделали уколы, и я уснула. Просыпаюсь от того, что один глаз не видит, он опух. Снова звоню в скорую, это очень страшно. Сколько я испытала стресса за эти дни — не передать. Я температурила и ходила с отёком неделю», — рассказала потерпевшая.