Прославившийся в 16 лет пилот погиб в небе

28 августа 2026, 08:02

В Австралии разбился пилот Боб Брэмли, в 16 лет облетевший страну в одиночку

Фото: iStock/ViktorCap

23-летний пилот Роберт (Боб) Брэмли погиб в авиакатастрофе возле побережья Северной территории в Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC News.