Прославившийся в 16 лет пилот погиб в небе
23-летний пилот Роберт (Боб) Брэмли погиб в авиакатастрофе возле побережья Северной территории в Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Чартерный самолет Air Frontier потерпел крушение 25 августа в районе Ангургу у острова Грут-Айленд в заливе Карпентария. Полиция считает, что шансов найти пилота живым нет, но его тело пока не нашли.
Брэмли получил известность в 2019 году, когда в возрасте 16 лет совершил одиночный перелет вокруг Австралии. Тогда он преодолел 15 тысяч километров и сделал 40 остановок. Кроме того, пилот запустил кампанию Surviving Turbulence. Собранные средства превысили 20 тысяч австралийских долларов и были направлены в фонд Beyond Blue.
Рекорд самого молодого пилота у Брэмли перехватил летчик из Квинсленда, однако его история все равно получила широкую огласку. В 2021 году юноша стал номинантом на звание «Молодой австралиец года», а ABC выпустила специальный выпуск о его миссии. Он также создал первую в Тасмании авиационную программу для скаутов.
Также известно, что в последнее время Брэмли работал пилотом чартерных рейсов в компании Air Frontier.
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