Наводнение в Непале привело к гибели почти 500 человек
Число жертв наводнения в северных районах Непала достигло 469 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию страны.
По последним данным, еще 1545 человек спасены либо ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать людей из-под земли. Одной из их основных задач является поиск пропавших без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается по сегодняшний день. Всего к ней привлекли более 13 тысяч сотрудников служб безопасности. В их числе — военнослужащие армии, вооруженные полицейские силы и полиция.
Премьер-министр Балендра Шах заявил, что обстановка остается сложной. По его словам, все государственные структуры работают в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что туристка из России покинула Непал за считанные часы до наводнения.
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