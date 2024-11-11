«Папа, не убивай маму»: тиран из Оренбургской области избавился от 3-летней дочери и жены, записывая их крики на диктофон

Двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась в Алтайском крае, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Уточняется, что в минувшую пятницу, 8 ноября, в одном из населенных пунктов малышка гуляла без контроля со стороны взрослых. Она вышла за пределы двора, и упав, не смогла выбраться самостоятельно.