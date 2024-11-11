«Папа, не убивай маму»: тиран из Оренбургской области избавился от 3-летней дочери и жены, записывая их крики на диктофон

Фото: istockphoto/Pawel Kajak
12 ноября 2021 года в поселке Кваркино Оренбургской области произошла трагедия: 27-летний Александр Кузнецов убил свою жену и трёхлетнюю дочь. Жуткие моменты преступления, включая крики его близких, он записал на диктофон. О причинах и деталях этого ужасного инцидента расскажет «радио 1».
Зверское убийство
Однажды мама Анастасии Кузнецовой не смогла дозвониться до дочери. Зная о трудных отношениях девушки с мужем Александром Кузнецовым, она почувствовала тревогу и решила поехать к ней домой.
Когда женщина вошла в квартиру, её охватил ужас: на полу в крови лежали её дочь и трехлетняя внучка. Соседи, услышав крик, поспешили на помощь и вызвали полицию. Подозрения сразу пали на мужа Анастасии, которого удалось задержать всего через несколько часов после преступления в районе поселка Октябрьский, расположенного в 15 километрах от Кваркино. Убийца сразу признал свою вину.
Спасти Настю и её маленькую дочь было уже невозможно. Разъярённый муж сначала начал душить жену, а потом переключился на девочку.
«Чтобы она никому не досталась», — так позднее объяснит свои действия убийца.В это время его жена пришла в себя, но Александр нанёс ей дополнительные тяжёлые ранения, от которых Анастасия скончалась.
Родила в 16
Анастасия и Александр познакомились, когда ей было 15 лет, а ему — 22. Но это не помешало их отношениям развиваться стремительно и уже в шестнадцать лет девушка забеременела. Она бросила учёбу колледже и решила полностью посвятить себя семье. Казалось, что все счастливы и всё складывается хорошо: Александр был очень рад тому, что теперь у него есть семья, так как сам он воспитывался в детском доме.
Всё окружение пары были потрясены случившимся, ведь Кузнецов регулярно публиковал фотографии жены и дочери в социальных сетях и снимал видео о своей счастливой семейной жизни.
Однако семейной жизнью наслаждался только Александр: Настя же хотела разводиться с мужчиной.
Чрезмерная ревность
По некоторым данным, у Александра якобы было психическое расстройство. Возможно, именно поэтому он не умел любить, не причиняя страданий своей жене.
Редкие приступы ревности постепенно стали постоянными, и Анастасия больше не могла такое терпеть. Она много раз пыталась объяснить мужу, что устала от его постоянного контроля и необоснованных подозрений, но всё было бесполезно. В итоге Настя забрала ребёнка и переехала к матери.
Из-за своей ревности, Александр заглянул телефон жены. Там он обнаружил то, чего так боялся: переписку Анастасии с другим мужчиной, с которым, судя по сообщениям, у неё была интимная связь. Вероятно, именно в тот момент в его голове возник план убийства.
В результате между супругами произошёл очередной скандал, который записался на диктофон. На записи слышно, как после громкой ссоры раздались звуки ударов и крик ребёнка.
«Ты мне сердце порвала. Убью тебя сейчас, убью её», — в ходе конфликта сказал Александр.Трёхлетняя девочка попросила папу не убивать маму.
«Прости меня, дочь, когда-нибудь простишь», — произнес преступник.Когда Анастасия очнулась, она начала умолять мужа остановиться. Было слышно, как девушка кричит: «Саша, не надо!!!». К сожалению, мужчину это не остановило.
«Ты не хотела нормально разойтись, спокойно», — произнес Кузнецов.После этого он убил жену, но сразу после содеянного начал кричать, что не хотел, и стал просить прощения. Видимо, ему на глаза попался включенный на телефоне диктофон.
Исповедь убийцы
В посёлке Майский он обнаружил заброшенный дом и записал своё обращение.
«Я убил свою семью. Я никто, и никак меня не звать. Я за ними ухожу, всё. До свидания, всех любил, может быть. Убил потому, что не было к ней доверия. Она не захотела по-хорошему разойтись. Ни мне, ни родителям, ни одной семье, ни другой семье ничего не достанется», — сообщил преступник.Затем он позвонил своей маме и во всём сознался.
Александр Кузнецов (Фото: СУ СК России по Оренбургской области)
Суд приговорил Александра к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также:
Тело девушки, спрятанное в спортивную сумку, нашли в канаве Ленобласти
Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену
«Когда пиво выпью, происходит помутнение»: знакомство 15-летнего школьника на остановке привело к смерти, подробности
Дайана Хусинова