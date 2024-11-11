Тело девушки, спрятанное в спортивную сумку, нашли в канаве Ленобласти

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Под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года. Об этом пишет Shot.
По данным издания, тело нашли у СНТ «Уткина заводь». Останки были укутаны в леопардовую ткань и помещены в спортивную сумку. На руке девушки было золотое кольцо с драгоценными камнями. На место сразу вызвали полицию.
В настоящее время СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи пытаются установить личность девушки. По предварительным данным, тело пролежало там не менее года.
Ранее сообщалось, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки. Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.
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В настоящее время СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи пытаются установить личность девушки. По предварительным данным, тело пролежало там не менее года.
Ранее сообщалось, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки. Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.
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Элина Позднякова