«Убийство чести»: Иранец отрезал голову своей жене-подростку и прогулялся с ней по улице

22 июля 2025, 21:39

В Иране мужчина обезглавил свою 17-летнюю жену на многолюдной площади

Фото: Istock/Borisenkov Andrei

Ужасающий инцидент случился в иранском городе Ахваз. Мужчина обезглавил свою 17-летнюю жену на многолюдной площади, а затем прогулялся с её головой по улицам. Канал Iran International сообщает, что девушку привезли из Турции, куда она сбежала от систематически избивавшего её супруга к любовнику.