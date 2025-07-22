«Убийство чести»: Иранец отрезал голову своей жене-подростку и прогулялся с ней по улице
Ужасающий инцидент случился в иранском городе Ахваз. Мужчина обезглавил свою 17-летнюю жену на многолюдной площади, а затем прогулялся с её головой по улицам. Канал Iran International сообщает, что девушку привезли из Турции, куда она сбежала от систематически избивавшего её супруга к любовнику.
Отец девушки, который является дядей её супруга, помог вернуть беглянку в Иран. При первой же встрече муж 17-летней девушки достал нож и обезглавил её возле их семейного дома, а затем с улыбкой прошёлся по улицам, размахивая её головой.
На допросе в полиции убийца заявил, что совершил «убийство чести», так как супруга своим побегом «обесчестила» его. Данная практика действительно существует в Иране за навлечение на семью позора, а в статье 630 Конституции страны муж вправе убить жену, если он стал свидетелем «прелюбодеяния по взаимному согласию».
Суд приговорил убийцу к 8 годам тюрьмы, объяснив такое минимальное наказание тем, что родители убитой девочки «простили его».
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