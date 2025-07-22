Россиянку обвинили в продаже иностранцам реактивов для оружия массового поражения
В Уфе осудят местную жительницу, которая продавала за границу реактивы для оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости.
Управление ФСБ по Башкирии завершило расследование уголовного дела против 60-летней женщины, которая зарегистрировала компанию, организовавшую поставку реагентов и химической посуды за границу. Экспорт химических веществ осуществлялся с 2022 по 2023 год по заключенным договорам, а покупателем выступала крупная зарубежная организация.
Уточняется, что бизнесвумен намеренно вносила ложные сведения в документы для сокрытия поставок товаров за рубеж. Задержанная знала, что данные реагенты могут быть применены для создания оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по шести эпизодам по статье 189 УК РФ.
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