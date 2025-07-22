Россиянку обвинили в продаже иностранцам реактивов для оружия массового поражения

22 июля 2025, 19:04

Жительницу Уфы будут судить за экспорт реактивов для оружия массового поражения

Фото: Istock/Ruslan Leskov

В Уфе осудят местную жительницу, которая продавала за границу реактивы для оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости.