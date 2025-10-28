Россиянка поверила в перевод денег на Украину и потеряла 28,7 млн рублей
В Чебоксарах 45‑летняя предпринимательница лишилась крупной суммы, поверив звонкам злоумышленников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.
Мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что якобы остановили перевод с её счета на Украину. Одновременно ей звонили люди, называвшие себя сотрудниками ФСБ и запугивали длительным тюремным сроком с передачей ребёнка в детский дом.
Испугавшись, женщина сняла со счёта 20 млн рублей и, по её словам, объяснив это разводом с мужем, стала обнулять банковские счета. Затем она оформила несколько кредитов и перевела полученные средства на указанные злоумышленниками реквизиты.
Позже аферисты потребовали ещё пять млн, и только тогда потерпевшая заподозрила неладное. Всего она отдала преступникам 28,7 млн рублей. По факту случившегося ведётся проверка.
