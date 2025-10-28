Россиянка поверила в перевод денег на Украину и потеряла 28,7 млн рублей

28 октября 2025, 19:08

В Чебоксарах россиянка отдала аферистам 28,7 млн рублей

Фото: istockphoto/fizkes

В Чебоксарах 45‑летняя предпринимательница лишилась крупной суммы, поверив звонкам злоумышленников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.