В квартире отсидевшего 23 года пермского людоеда Малышева нашли тело мужчины

Фото: iStock/aradaphotography

В квартире пермского людоеда Михаила Малышева, отсидевшего 23 года за убийство и каннибализм, обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Местные жители утверждают, что погибший – сосед 59-летнего Малышева, с которым он часто выпивал. По предварительной информации, тело пролежало в квартире несколько суток. Сейчас серийного убийцу задержали и доставили на допрос.

Михаил Малышев стал известен после убийства и употребления в пищу двух человек в конце 90-х годов. Его также подозревали ещё в восьми аналогичных преступлениях, однако доказать вину не удалось. После 23 лет в колонии мужчина вышел на свободу в 2022 году, вернулся в квартиру и устроился работать сторожем в приют для собак.

Анастасия Чинкова

