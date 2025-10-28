В квартире отсидевшего 23 года пермского людоеда Малышева нашли тело мужчины
В квартире пермского людоеда Михаила Малышева, отсидевшего 23 года за убийство и каннибализм, обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Местные жители утверждают, что погибший – сосед 59-летнего Малышева, с которым он часто выпивал. По предварительной информации, тело пролежало в квартире несколько суток. Сейчас серийного убийцу задержали и доставили на допрос.
Михаил Малышев стал известен после убийства и употребления в пищу двух человек в конце 90-х годов. Его также подозревали ещё в восьми аналогичных преступлениях, однако доказать вину не удалось. После 23 лет в колонии мужчина вышел на свободу в 2022 году, вернулся в квартиру и устроился работать сторожем в приют для собак.
Читайте также: