В Нижнем Новгороде неадекватный мужчина разбил ножом стекло автобуса
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, разбившего ножом стекло автобуса. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошёл днём во вторник в районе Верхние Печеры. По данным очевидцев, мужчина сначала устроил скандал в салоне автобуса. А после того как водитель высадил его, он начал разрушать стекла.
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали мужчину за противоправные действия. Устанавливаются обстоятельства и причины поступка.
