«Просто хочет фотографировать детей»: китайцев поймали на съемке девочек в Москве

24 июня 2026, 17:53

Жительница Москвы заставила китайцев удалить фото девочки на детской площадке

Фото: iStock/dikushin

Жительница Москвы заставила двух китайцев удалить фото девочки, которое они сделали на детской площадке. Об этом сообщают телеграм-каналы.





Девушка гуляла с ребенком в одном из жилых комплексов, когда заметила, как мужчины фотографируют девочку со спины в игровой зоне. Москвичке показалось это подозрительным, она подошла к незнакомцам и потребовала объяснений.



Мужчины оказались гражданами Китая — общаться пришлось через переводчик. Они с трудом смогли объяснить, для чего им понадобились снимки чужих детей.

«Он просто чувствует, что ребенок прекрасен и хочет фотографировать детей», — продиктовал написанное голос из динамика.