«Просто хочет фотографировать детей»: китайцев поймали на съемке девочек в Москве
Жительница Москвы заставила китайцев удалить фото девочки на детской площадке
Жительница Москвы заставила двух китайцев удалить фото девочки, которое они сделали на детской площадке. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Девушка гуляла с ребенком в одном из жилых комплексов, когда заметила, как мужчины фотографируют девочку со спины в игровой зоне. Москвичке показалось это подозрительным, она подошла к незнакомцам и потребовала объяснений.
Мужчины оказались гражданами Китая — общаться пришлось через переводчик. Они с трудом смогли объяснить, для чего им понадобились снимки чужих детей.
«Он просто чувствует, что ребенок прекрасен и хочет фотографировать детей», — продиктовал написанное голос из динамика.По словам девушки, она убедила китайцев удалить фото из телефона и пояснила, что такие действия незаконны.