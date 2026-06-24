Зуб мудрости пророс в нос подростка на Урале

24 июня 2026, 17:25

Зачаток зуба мудрости пророс в нос 14-летней девочки-подростка из Екатеринбурга

Фото: istockphoto/Bojan89

В Свердловской области зафиксировали редкий клинический случай: у 14-летней девочки зачаток зуба мудрости прорезался не в челюсти, а в области гайморовой пазухи. Об этом 24 июня сообщили в региональном министерстве здравоохранения.