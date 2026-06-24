Зуб мудрости пророс в нос подростка на Урале
В Свердловской области зафиксировали редкий клинический случай: у 14-летней девочки зачаток зуба мудрости прорезался не в челюсти, а в области гайморовой пазухи. Об этом 24 июня сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Подросток поступила в больницу с жалобами на острую боль в левой части лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт вокруг левого глаза. После компьютерной томографии врачи установили, что зубной зачаток находится вне зубного ряда — в верхнечелюстной пазухе, полностью перекрывая её функционирование.
По данным минздрава, из-за нарушения оттока слизи у пациентки развилось хроническое воспаление, что потребовало срочной госпитализации. Хирургическое вмешательство провели щадящим способом: зуб удалили вместе с фолликулом без внешних разрезов и сверления костной ткани челюсти. Уже через двое суток после операции боли полностью прекратились, а ещё через неделю девочку выписали из стационара.
В ведомстве подчеркнули, что точные причины таких аномалий науке неизвестны, а сами случаи встречаются крайне редко. Врачи рекомендуют родителям регулярно водить детей к стоматологу для контроля за прорезыванием зубов.
Читайте также: