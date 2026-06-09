В японском городе закрыли 94 школы из-за медведя, терроризирующего город
В японском городе Уцуномия власти закрыли почти сто школ из-за агрессивного гималайского медведя. Животное впервые забрело в густонаселённый муниципалитет и уже несколько дней пугает местных жителей. Как сообщает The Guardian, медведь разгуливает по улицам, жилым кварталам и промзоне.
Длина тела млекопитающего достигает около метра. 6 июня его впервые заметили возле парка. На следующий день зверь попал на камеры видеонаблюдения в центре Уцуномии: он пробежал прямо перед двумя ошарашенными молодыми людьми.
В тот же день очевидцы видели медведя в жилых кварталах, а 8 июня, ранним утром, — в промышленной зоне в двух километрах от центра. В качестве меры предосторожности городские власти закрыли все 94 начальные и средние школы.
Кроме того, они велели жителям запирать двери и окна, не приближаться к животному и в случае опасности немедленно укрываться в ближайшем здании. По улицам ездят машины с громкоговорителями и предупреждают горожан. Полиция и местное общество охотников возобновили поиски медведя.
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