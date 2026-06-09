В японском городе закрыли 94 школы из-за медведя, терроризирующего город

09 июня 2026, 08:29

В японском городе Уцуномия из-за появления медведя закрыли 94 школы

Фото: Istock/mouse_sonya

В японском городе Уцуномия власти закрыли почти сто школ из-за агрессивного гималайского медведя. Животное впервые забрело в густонаселённый муниципалитет и уже несколько дней пугает местных жителей. Как сообщает The Guardian, медведь разгуливает по улицам, жилым кварталам и промзоне.