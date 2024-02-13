«Просто похожа»: Власти челябинского села установили на заборе фото порноактрисы Саши Грей

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
Фото бывшей порноактрисы Саши Грей в костюме Снегурочки по заказу администрации появилась на заборе в центре села Агаповка Челябинской области. Когда стало понятно, кто это — вырезали ей лицо. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что арт-объект установлен сзади здания управления образования в рамках сельской зимней Спартакиады. Изображение выбирала администрация села. Там пояснили, что никто даже подумать не мог, кто изображен на картинке.
Замглавы Станислав Шафеев рассказал изданию, что в администрации обсуждали сходство с порноактрисой. Но пришли к выводу, что просто похожа. Когда забор с Грей уже красовался в центре села, фото распространилось в Сети и все всё поняли.
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