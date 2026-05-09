В Башкирии произошла страшная авария с участием грузовика, трактора и легковушки
В Башкирии на трассе произошло смертельное лобовое ДТП с участием легкового автомобиля, «Камаза» и трактора. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Авария случилась днём 9 мая в деревне Кабаково Кармаскалинского района. По предварительным сведениям, 73-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Камаз». После столкновения грузовик наехал на стоящий трактор.
Водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. В результате ДТП пострадала 70-летняя пассажирка «Нивы». Бригада скорой помощи госпитализировала женщину с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
