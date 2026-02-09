Прострелившему голову в кафе россиянину вынесли приговор

09 февраля 2026, 16:25

Прострелившему голову в уфимском кафе россиянину дали 20 лет колонии

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Верховный суд Башкортостана назначил 39-летнему мужчине 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о смертельной стрельбе в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.