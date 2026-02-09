Прострелившему голову в кафе россиянину вынесли приговор
Верховный суд Башкортостана назначил 39-летнему мужчине 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о смертельной стрельбе в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Как установил суд, в 2023 году он незаконно приобрел огнестрельное оружие, хранил его дома и носил с собой. Ночью 6 апреля 2024 года в кафе Ишимбая у него произошел конфликт с другим посетителем. Во время ссоры мужчина достал пистолет и выстрелил.
Пуля попала в голову 23-летнему молодому человеку, который не был участником перепалки. После случившегося стрелявший скрылся, его объявили в розыск, а затем задержали в Волгоградской области.
Подсудимый признал вину частично.
