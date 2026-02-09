Появились подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

09 февраля 2026, 15:18

Полиция задержала троих мужчин, угрожавших взорвать башню «Москва-Сити»

Фото: iStock/Yingko

В «Москва-Сити» задержали троих мужчин, угрожавших взорвать одну из башен. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.





Напомним, инцидент произошел в ночь на 9 февраля. Компания неизвестных, устроившая громкую вечеринку в башне Neva Towers, начала звонить в экстренные службы, угрожая устроить взрыв, а также заявляя, что их избивают и хотят убить.



Силовики оперативно прибыли на место, установили и задержали подозреваемых. Все трое, по внешним признакам, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате принятых мер трое мужчин — арендатор и двое его знакомых – доставлены в территориальный отдел внутренних дел», — уточнила Волк.