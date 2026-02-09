СК возбудил дело по факту гибели школьника на Урале
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели девятиклассника в школе №181 Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
В ведомстве уточнили, что расследование начали для всестороннего установления обстоятельств произошедшего. Следствие ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить точную причину гибели.
Следователи опрашивают очевидцев, родителей подростка и представителей администрации школы. По информации прокуратуры области и СК, утром в понедельник ученик девятого класса после урока физкультуры во время перемены потерял сознание. В школу вызвали скорую помощь, медики провели реанимационные действия, однако спасти ребенка не удалось.
В мэрии ранее сообщали журналистам, что подросток наблюдался у кардиолога и кардиохирурга, а сведения о том, что перед случившимся он якобы курил в туалете, не подтверждаются. Также отмечалось, что реанимационная бригада приехала в школу в течение десяти минут после вызова.
Читайте также: