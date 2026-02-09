Напавшего на студентов в уфимском общежитии подростка арестовали
Напавшего на студентов в уфимском общежитии подростка арестовали до 7 апреля
Советский районный суд Уфы заключил под стражу подростка, которого подозревают в нападении на студентов в общежитии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным полиции, 7 февраля в общежитии одного из уфимских вузов ранения получили четверо студентов и сотрудник полиции. Подозреваемого задержали. Региональный минздрав уточняет, что всего пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов рассказал СМИ, что четверо из пострадавших студентов — граждане Индии.
«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста до 7 апреля удовлетворить», — сказала судья Алина Асадуллина.
Следственный комитет возбудил в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.