09 февраля 2026, 16:03

Напавшего на студентов в уфимском общежитии подростка арестовали до 7 апреля

Фото: istockphoto/AMilkin

Советский районный суд Уфы заключил под стражу подростка, которого подозревают в нападении на студентов в общежитии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.





По данным полиции, 7 февраля в общежитии одного из уфимских вузов ранения получили четверо студентов и сотрудник полиции. Подозреваемого задержали. Региональный минздрав уточняет, что всего пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов рассказал СМИ, что четверо из пострадавших студентов — граждане Индии.





«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста до 7 апреля удовлетворить», — сказала судья Алина Асадуллина.