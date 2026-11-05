В Иркутской области пьяный водитель напал на полицейского из-за замечания
В Слюдянке Иркутской области пьяный водитель напал на полицейского. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 4 ноября. Сотрудник полиции ехал по дороге и заметил машину, человек за рулём которой грубо нарушал ПДД. Полицейский остановил автомобиль и почувствовал в салоне запах алкоголя.
Он сделал 21-летнему водителю замечание о недопустимости пьяной езды и сообщил, что вызовет ГИБДД. В ответ 21-летний парень повёл себя агрессивно и применил к правоохранителю физическую силу.
Для отражения нападения сотрудник применил травматическое оружие. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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