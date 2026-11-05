В Ленобласти озверевшая толпа едва не забила сотрудников ДПС ногами

05 ноября 2026, 13:13

В Ленобласти задержали четырёх фигурантов массового нападения на сотрудников ДПС

Фото: Istock/Kichigin

В Ленинградской области задержали четверых участников массового нападения на сотрудников ДПС. Как сообщает Telegram-канал SHOT, конфликт произошёл ночью 25 октября в деревне Сяськелево под Гатчиной.