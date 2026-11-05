В Ленобласти озверевшая толпа едва не забила сотрудников ДПС ногами
В Ленинградской области задержали четверых участников массового нападения на сотрудников ДПС. Как сообщает Telegram-канал SHOT, конфликт произошёл ночью 25 октября в деревне Сяськелево под Гатчиной.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль Peugeot без номеров, за рулём которого находился 17-летний подросток без прав. Пассажиры начали спорить с полицейскими, к перепалке подключились местные жители.
Собравшиеся попытались отбить задержанного. Толпа повалила инспектора на землю и пинала его ногами на глазах у коллег. В результате серьёзно пострадали двое правоохранителей. Фигурантами уголовного дела стали четверо: 25-летняя девушка, 18-летний парень и двое 17-летних подростков.
Россиянку отправили в СИЗО, ещё двоих — под домашний арест. Помимо этого, около 15 человек доставили в отдел для разбирательства. После задержания нападавшие начали приносить извинения.
Читайте также: