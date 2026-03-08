Достижения.рф

В МИД РФ заявили, что сейчас самое время созвать саммит «пятерки» Совбеза ООН

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Сейчас самое подходящее время вернуться к инициативе президента Владимира Путина о проведении саммита «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН.



Об этом в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, верховный главнокомандующий выдвигал эту идею ещё до пандемии коронавируса, и сегодня, считает глава МИД, её следует реализовать.

Речь идёт о встрече стран так называемой «ядерной пятёрки» — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Последний раз представители этих государств собирались в декабре 2024 года в Дубае. До 2022 года подобные встречи проходили в столицах стран, председательствующих в формате, однако затем их стали организовывать на площадках ООН или в нейтральных третьих странах. В дальнейшем Россия неоднократно предлагала провести новый саммит пяти держав.

