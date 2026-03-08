В МИД РФ заявили, что сейчас самое время созвать саммит «пятерки» Совбеза ООН

08 марта 2026, 13:13

Лавров: пришло время для созыва «пятерки» Совбеза ООН

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Сейчас самое подходящее время вернуться к инициативе президента Владимира Путина о проведении саммита «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН.