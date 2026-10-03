Протестующие подростки сожгли школу в европейском городе
Подростки в ходе протестов сожгли школу имени Франсуа Рабле во французском Меце. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, огонь полностью охватил здание учебного заведения и уничтожил его за одну ночь. Полиция также задержала молодого человека, который распылил баллончик и поджег его в лицо женщине в Марселе.
Митинги и массовые беспорядки продолжаются во Франции около двух недель. Школьники выступают против нехватки учителей, переполненных классов, плохого состояния школ и перегруженных расписаний. Бунты уже распространились на университеты, переросли в погромы и столкновения с полицией.
Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на министерство национального образования страны, только 2 октября была нарушена работа 564 образовательных учреждений. По словам министра просвещения Эдуара Жеффрея, среди них 400 школ. Многие учебные заведения планируют перейти на дистанционный формат.
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