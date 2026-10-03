Протестующие подростки сожгли школу в европейском городе

03 октября 2026, 14:29

BFMTV: протестующие старшеклассники сожгли школу во французском Меце

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Подростки в ходе протестов сожгли школу имени Франсуа Рабле во французском Меце. Об этом сообщает BFMTV.