Протестующие в Албании поставили властям ультиматум
Участники протестов потребовали от премьер-министра Албании Эди Рамы уйти в отставку 15 октября до 13:00 по местному времени. В случае невыполнения условия демонстранты планируют направиться к администрации президента и добиваться роспуска парламента, информирует Lajmifundit.
14 октября обстановка в Тиране резко обострилась: митингующие подожгли офис премьер‑министра и здание министерства финансов. В ответ правоохранители применили водомёт и слезоточивый газ. После этого толпа перешла к погромам, повредив здания парламента, министерство юстиции, Государственный архив и ряд других учреждений. Как сообщает Ora news, в ходе столкновений травмы получил 51 полицейский, ещё 70 участников протестов задержали.
Антиправительственные выступления в столице продолжаются уже свыше 130 дней. Их участники выступают против проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса‑Нарта на побережье Адриатического моря. Среди ключевых требований протестующих — отмена поправок к закону об охраняемых природных территориях и отставка Эди Рамы.
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