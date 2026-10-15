Протестующие в Албании поставили властям ультиматум

15 октября 2026, 04:49

Протестующие в Албании потребовали отставки премьер-министра

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Участники протестов потребовали от премьер-министра Албании Эди Рамы уйти в отставку 15 октября до 13:00 по местному времени. В случае невыполнения условия демонстранты планируют направиться к администрации президента и добиваться роспуска парламента, информирует Lajmifundit.